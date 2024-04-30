Ветеран «Динамо» Эрик Яхимович в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о чемпионской гонке и кубковом матче со «Спартаком».

- Как оцените выступление «Динамо» в этом сезоне?

- Был даже шанс оказаться на первой строчке таблицы, если бы не провалили игры с «Ростовом» и «Спартаком». Но в футболе все выиграть невозможно, поэтому в целом я доволен. Мне последние матчи понравились. Получал удовольствие от футбола. Уверен, «Динамо» будет в первой тройке.

- Сейчас отрыв от первого места всего три очка. Может, нужно думать о золотых медалях?

- Команда обязательно будет за них бороться. Шансы есть. Надо выигрывать все оставшиеся матчи и смотреть, как проведет этот отрезок «Зенит». Если он оступится, то шансы будут. Последний матч у «Динамо» в Краснодаре, и может случиться так, что это будет игра за первое место.

- Ближайший матч у «Динамо» со «Спартаком». Последние матчи складывались для «бело-голубых» неудачно. Нет опасений, что будет новое фиаско?

- Динамовцы играют хорошо, но им не везет. Они сейчас должны выйти на злости за последнее поражение и отомстить за Лещука. Это молодой парень, и мне его жалко. Нельзя такие ошибки допускать. Но здесь уже психология. Он, видимо, боится ошибиться.

- Из-за того, что в команде нет четкого первого номера?

- Одно время Шунин стоял постоянно, его не меняли. Затем поставили Лещука. Вратарь должен быть психологически устойчивым мужиком, зверюгой. Иногда нужно и напихать партнерам, наорать на кого-то.

- Случится ли реванш, усчитывая, что «Спартак» под руководством Слишковича еще не проигрывал?

- Просто Слишкович и его команда сейчас на эмоциональном подъеме из-за смены тренера. Он же не фокусник. Еще пару матчей и «Спартак» снова станет таким, как был раньше. Я вообще не понимаю, чем Слишкович, Абаскаль лучше российских тренеров? Посмотрите на Семака. Это молодой специалист. У него не было большого опыта работы, когда он принимал «Зенит». Зачем в наши клубы приглашать иностранных тренеров?

- Тогда кого летом назначать в «Спартак»?

- Можно Карпина взять.

- Зачем ему уходить из «Ростова»?

- Ну тогда можно Юрана поставить.

- Он не справился с задачами в «Пари НН», думаете в «Спартаке» у него получится?

- А какие футболисты играют в «Пари НН»?

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- Мастерство тренера и заключается в том, чтобы взять таких игроков и сделать из них команду.

- Когда Юран выигрывал, все аплодировали, а пару матчей проиграл и все – не тренер? Если человек работает в топ-клубе, то у него будут топ-игроки. А он уже будет ставить им игру, налаживать микроклимат, прививать жажду к победе. Тренер должен быть психологом. Взять Моуринью и других именитых тренеров. Они ходят по топ-клубам, поэтому у них и результаты. Там собрали сборную мира, которые все умеют. Им сказали, как играть, и они это делают.

Елена Григорьевская