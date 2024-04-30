Гафин — о матче со «Спартаком» в Кубке России: «Это будет новая история»

Председатель совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин высказался о предстоящем матче полуфинала Кубка России со «Спартаком».

Встреча между коллективами состоится 1 мая. Игра стартует в 18:00 по московскому времени на «ВТБ Арене» в Москве.

«Поражение в Кубке у меня лично оставили глубокий шрам на сердце. Но грядущую игру тренерский штаб не будет рассматривать в качестве флешбэка, а как новую историю», — приводит слова руководителя «СЭ».

Напомним, что в 2022 году «Спартак» обыграл «Динамо» в финале Кубка России. Тогда матч завершился со счётом 2:1 в пользу «красно-белых».