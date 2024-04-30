Хлусевич высказался об отсутствии Угальде в дерби с «Динамо»

Защитник «Спартака» Даниил Хлусевич высказался на тему отсутствия нападающего Манфреда Угальде в предстоящем кубковом матче против «Динамо».

«У нас есть, кому сыграть впереди. Тот же Миша Игнатов. Не думаю, что отсутствие Угальде станет большой проблемой для «Спартака», - цитирует Хлусевича Sport24.

Матч Кубка России между «Динамо» и «Спартаком» пройдёт в среду, 1 мая. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию этого поединка на портале LiveResult.

Отметим, что «Динамо» и «Спартак» пересекутся в Пути регионов, где всё решается в одном матче – проигравший вылетает.