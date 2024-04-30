Борис Игнатьев рассказал, кто победит в дерби «Динамо» и «Спартака»

1 мая – не только День международной солидарности трудящихся. Любителям российского футбола среда подарит дерби столичных «Динамо» и «Спартака» в рамках вторых полуфиналов Пути регионов Кубка России. Борис Игнатьев, известный тренер и функционер поделился своими ожиданиями от этой встречи.

«Тот, кто допустит меньше ошибок по ходу матча, тот и победит. Исход решат детали, более глобальные вещи тут бессильны. Кто-то ошибется, а кто-то этим воспользуется. Всё очень просто», - даёт свой комментарий Игнатьев для Bobsoccer.

Напомним, что «Динамо» и «Спартак» уже встречались менее месяца назад в предпоследнем матче Гильермо Абаскаля у руля «красно-белых». Тогда «Спартак» из-за ошибок Игоря Лещука победил в рамках РПЛ – 2:1.