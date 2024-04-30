Алаев: Для меня финал Кубка России интереснее, чем финал Лиги чемпионов

Александр Алаев, который занимает пост президента Российской премьер-лиги, ответил на вопрос, планирует ли он поехать в Лондон на финальный матч Лиги чемпионов.

«Для меня интереснее финал Кубка России. Не буду рисковать и добираться из Лондона, вдруг задержат рейс, ха‑ха. Безусловно, это финал и это большое событие. Но мне важнее наши дела здесь», - слова Алаева приводятся на сайте «Матч ТВ».

Отметим, что финальный матч Лиги чемпионов пройдёт 1 июня, а финальный матч Кубка России – 2 июня.

Как известно, суперфинал Кубка России пройдёт на главной футбольной арене страны – в «Лужниках».