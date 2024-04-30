Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Ветеран «Спартака» рассказал, почему в кубковом матче с «Динамо» отдает предпочтение «красно-белым» эксклюзив

30 Апреля 2024 • 16:59 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
01.05 18:00

Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении «красно-белых» под руководством Владимира Слишковича и золотой гонке в РПЛ.

- Завтра «Спартаку» предстоит провести матч с «Динамо» на Кубок. В прошлой игре  «красно-белым» удалось добиться результата. Получится ли на этот раз?

- «Спартак» идет при Слишковиче без поражений и показывает достаточно хороший футбол. В плане обороны команда немного перестроилась и сейчас показывает не такой активный футбол, как при Абаскале. Стиль стал более оборонительный. Жду интересного матча и отдаю предпочтение гостям.

- Почему?

- Мне кажется, что «Спартак» показывает более стройную игру, чем «Динамо». Конечно, сейчас «бело-голубые» будут очень мотивированы, учитывая, что они не так давно проиграли очный матч.

- Плюс они выиграли в предыдущем туре у «Зенита».

- Поэтому хозяева будут находиться в хорошем психологическом состоянии. Как и «Спартак». Но победят подопечные Слишковича.     

- Вы увидели что-то новее в игре «Спартака» Слишковича?

- Теперь «красно-белые» не бегут вперед с шашками наголо, как было при Абаскале, осуществляют прессинг на половине поля соперника эпизодически. При Абаскале они чаще это делали. В обороне команда стала играть более компактно и успевать возвращаться назад. А что касается атаки, даже последний матч с «Локомотивом» показал, что впереди они действуют более успешно, чем раньше. Так что Слишкович все-таки имеет какое-то влияние на команду.

- То есть нельзя сказать, что Слишковчи играет на багаже Абаскаля?

- Состав, уровень подготовки  - это все осталось от прежнего тренера. А вот тактически игра меняется, плюс атмосфера в коллективе успокоилась. Ребята уже не такие напряженные, как было при Абаскале. Слишковичу удалось немного расслабить игроков.

- Со стороны кажется, что это более спокойный наставник.

- Это и команде передается.

- Чем вам импонирует Слишкович, как тренер?

- Он действует достаточно уверенно. Пока я не видел у него каких-то тактических ошибок. В том числе и с составом. Хотя последний матч меня удивил в этом плане. Ротация в игре с «Локомотивом» была серьезная. И главное – это сработало. Тренер знал, что делал, потому что уже давно работает с командой.

- Дмитрий Аленичев уверен, что Слишковича не оставят в «Спартаке» даже при хорошем итоговом результате. А вы как считаете?  

- Соглашусь с Аленичевым. Скорее всего, клуб уже кого-то подыскивает и договаривается. Поэтому, скорее всего, Слишкович уйдет.

Реклама


- А чем он плох?

- Сейчас он проявляет себя хорошо. Но как на его работу смотрит руководство, сказать сложно. Если бы был результат, я бы хотел, чтобы он продолжил работать. Но ведь работу тренера можно оценивать только по длительному периоду. Поэтому рано делать выводы. Но за этот короткий период Слишкович проявил себя хорошо.     

- У него есть один неоспоримый плюс перед новым наставником: он хорошо знает команду и футболистов, потому что продолжительное время работает в «Спартаке».

- Согласен. Но будет межсезонье, правда, короткое. Тут на усмотрение руководства. Мы же не знаем, какие были договоренности внутри клуба.

- Как оцениваете шансы «Спартака» на третье место?

- По той игре, которую показывает сейчас команда, они вполне реальны. Тем более, нельзя сказать, что «Динамо» играет стабильно. Провалы у «бело-голубых» были.

- Сменится ли в РПЛ чемпион, как думаете?

- Спасибо «Динамо» и «Рубину», что они вернули интригу в чемпионат. Сейчас «Зениту» будет нелегко. Особенно психологически. Он уже давно не проигрывал два матча подряд. Не помню, было ли это вообще при Семаке. Но факт в том, что питерцы сейчас занервничают. Как они воспримут сложную ситуацию, очень важно. Но очевидно, что питерцы будут не в своей тарелке. На этом конкуренты тоже могут сыграть.

Елена Григорьевская

👍 2
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Динамо Москва Андрей Коновалов ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 30 Апреля
16:09
Колыванов: «Динамо» постарается взять реванш у «Спартака» за поражение в финале Кубка России»
15:38
Гранат: «Чтобы победить «Спартак», «Динамо» надо отталкиваться от своей игры»
15:13
Личка рассказал, даст ли Лещуку снова сыграть со «Спартаком»
13:28
Назначен судья на матч ЦСКА – «Зенит»
12:30
Мостовой: «Кубок во всех странах — это игры навылет, а у нас устроили не пойми что» 3
12:06
Надёжная ставка и прогноз на матч Динамо — Спартак Кубка России — 1 мая 2024
11:43
Терёхин: «Почему бы «Динамо» не сделать дубль — выиграть в чемпионате и Кубке»
10:38
Ставка и прогноз на матч Динамо — Спартак Кубка России — 1 мая 2024
29 Апреля
23:24
Прогноз и ставка от Константина Генича на матч Динамо – Спартак Кубка России – 1 мая 2024
12:09
Агент Джикии: «Думаю, к «Динамо» Георгий будет готовиться в полном объёме»
28 Апреля
23:03
Игнатов: «Спартак» не разделяет по важности чемпионат и Кубок
18 Апреля
16:46
Нападающий «Спартака» Угальде пропустит кубковый матч с «Динамо»
10:14
Ловчев признал, что «Зенит» сильнее «Спартака»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ДИНАМО МОСКВА СПАРТАК МОСКВА
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Новый тренер «Ливерпуля» Слот уже принял решение по Салаху «Спартак» принял решение по Николсону и Бальде Бернарду Силва высказался о «Реале» Мойес: «Я рад, что Клопп уйдёт из «Ливерпуля» Гюлер: «Удивлён тем, как меня называет Модрич» Левандовски назвал двух лучших игроков мира на данный момент «Бавария» потеряла игрока перед матчем с «Реалом» Экс-звезда «Ливерпуля» прокомментировал ссору Салаха и Клоппа Стала известна причина ссоры между Салахом и Клоппом «Реал» опубликовал список игроков на матч с «Баварией» - там есть дисквалифицированный Карвахаль
Решение принято: Хави останется в «Барселоне» «Барселона» вымучила победу над «Валенсией», проведя тайм в большинстве «Арсенал» деклассировал «Челси» в лондонском дерби и сохранил за собой первую строчку в АПЛ «Динамо» поджигает интригу: «Зенит» проиграл второй матч подряд и уже завтра может потерять первое место ЦСКА - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Зенит» уступил «Рубину» на своём поле и невероятно взбодрил «золотую» гонку в РПЛ Хави объяснил, почему решил остаться в «Барселоне» ЦСКА повесил ценник на Чалова «Реал» или «ПСЖ»: кто станет победителем Лиги чемпионов в сезоне-2023/24 «Динамо» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0
Спортивные новости
«Главное - не отделять себя от команды»: Большое эксклюзивное интервью Владимира Плющева Бобровский номинирован на звание лучшего вратаря сезона в НХЛ Трёхкратный обладатель Кубка Гагарина Григоренко покинул ЦСКА «Рейнджерс» обыграли «Вашингтон» и вышли в следующий раунд плей-офф НХЛ Селиваненко объяснил, повлиял ли камбек Касаткиной в прошлом матче на её игру с Павлюченковой Все новости спорта от LiveResult
Футбол онлайн
01.05.24 в 18:00
Динамо Москва Динамо Москва
Спартак Москва Спартак Москва
2.40 3.60 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 30 Апреля
17:28 · Кубок России
Алаев: Для меня финал Кубка России интереснее, чем финал Лиги чемпионов
16:09 · Кубок России
Колыванов: «Динамо» постарается взять реванш у «Спартака» за поражение в финале Кубка России»
15:38 · Кубок России
Гранат: «Чтобы победить «Спартак», «Динамо» надо отталкиваться от своей игры»
15:13 · Кубок России
Личка рассказал, даст ли Лещуку снова сыграть со «Спартаком»
13:28 · Кубок России
Назначен судья на матч ЦСКА – «Зенит»
11:43 · Россия. Премьер-лига
Терёхин: «Почему бы «Динамо» не сделать дубль — выиграть в чемпионате и Кубке»
29 Апреля
18:44 · Россия. Премьер-лига
Гришин: «ЦСКА делает ставку на Кубок России»
17:10 · Россия. Премьер-лига
Радимов: «Если сейчас Слишкович выиграет Кубок России или доведёт «Спартак» до медалей, наверное, его оставят»
12:09 · Россия. Премьер-лига
Агент Джикии: «Думаю, к «Динамо» Георгий будет готовиться в полном объёме»
28 Апреля
23:03 · Россия. Премьер-лига
Игнатов: «Спартак» не разделяет по важности чемпионат и Кубок
27 Апреля
14:47 · Кубок России
Фернандес не сыграет против ЦСКА в Кубке России 1
14:16 · Кубок России
Евгений Чернов: «Ростов» приложит максимум усилий, чтобы добраться до Суперфинала Кубка России»
26 Апреля
13:50 · Кубок России
РФС утвердил стадион на суперфинал Кубка России официально
23 Апреля
17:37 · Кубок России
Мелёхин: «Хотелось бы пройти дальше в Кубке России» 1
22 Апреля
17:48 · Кубок России
Назван стадион, где пройдёт суперфинал Кубка России 1
Все новости