Ветеран «Спартака» Андрей Коновалов в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением о выступлении «красно-белых» под руководством Владимира Слишковича и золотой гонке в РПЛ.

- Завтра «Спартаку» предстоит провести матч с «Динамо» на Кубок. В прошлой игре «красно-белым» удалось добиться результата. Получится ли на этот раз?

- «Спартак» идет при Слишковиче без поражений и показывает достаточно хороший футбол. В плане обороны команда немного перестроилась и сейчас показывает не такой активный футбол, как при Абаскале. Стиль стал более оборонительный. Жду интересного матча и отдаю предпочтение гостям.

- Почему?

- Мне кажется, что «Спартак» показывает более стройную игру, чем «Динамо». Конечно, сейчас «бело-голубые» будут очень мотивированы, учитывая, что они не так давно проиграли очный матч.

- Плюс они выиграли в предыдущем туре у «Зенита».

- Поэтому хозяева будут находиться в хорошем психологическом состоянии. Как и «Спартак». Но победят подопечные Слишковича.

- Вы увидели что-то новее в игре «Спартака» Слишковича?

- Теперь «красно-белые» не бегут вперед с шашками наголо, как было при Абаскале, осуществляют прессинг на половине поля соперника эпизодически. При Абаскале они чаще это делали. В обороне команда стала играть более компактно и успевать возвращаться назад. А что касается атаки, даже последний матч с «Локомотивом» показал, что впереди они действуют более успешно, чем раньше. Так что Слишкович все-таки имеет какое-то влияние на команду.

- То есть нельзя сказать, что Слишковчи играет на багаже Абаскаля?

- Состав, уровень подготовки - это все осталось от прежнего тренера. А вот тактически игра меняется, плюс атмосфера в коллективе успокоилась. Ребята уже не такие напряженные, как было при Абаскале. Слишковичу удалось немного расслабить игроков.

- Со стороны кажется, что это более спокойный наставник.

- Это и команде передается.

- Чем вам импонирует Слишкович, как тренер?

- Он действует достаточно уверенно. Пока я не видел у него каких-то тактических ошибок. В том числе и с составом. Хотя последний матч меня удивил в этом плане. Ротация в игре с «Локомотивом» была серьезная. И главное – это сработало. Тренер знал, что делал, потому что уже давно работает с командой.

- Дмитрий Аленичев уверен, что Слишковича не оставят в «Спартаке» даже при хорошем итоговом результате. А вы как считаете?

- Соглашусь с Аленичевым. Скорее всего, клуб уже кого-то подыскивает и договаривается. Поэтому, скорее всего, Слишкович уйдет.

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- А чем он плох?

- Сейчас он проявляет себя хорошо. Но как на его работу смотрит руководство, сказать сложно. Если бы был результат, я бы хотел, чтобы он продолжил работать. Но ведь работу тренера можно оценивать только по длительному периоду. Поэтому рано делать выводы. Но за этот короткий период Слишкович проявил себя хорошо.

- У него есть один неоспоримый плюс перед новым наставником: он хорошо знает команду и футболистов, потому что продолжительное время работает в «Спартаке».

- Согласен. Но будет межсезонье, правда, короткое. Тут на усмотрение руководства. Мы же не знаем, какие были договоренности внутри клуба.

- Как оцениваете шансы «Спартака» на третье место?

- По той игре, которую показывает сейчас команда, они вполне реальны. Тем более, нельзя сказать, что «Динамо» играет стабильно. Провалы у «бело-голубых» были.

- Сменится ли в РПЛ чемпион, как думаете?

- Спасибо «Динамо» и «Рубину», что они вернули интригу в чемпионат. Сейчас «Зениту» будет нелегко. Особенно психологически. Он уже давно не проигрывал два матча подряд. Не помню, было ли это вообще при Семаке. Но факт в том, что питерцы сейчас занервничают. Как они воспримут сложную ситуацию, очень важно. Но очевидно, что питерцы будут не в своей тарелке. На этом конкуренты тоже могут сыграть.

Елена Григорьевская