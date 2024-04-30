Колыванов: «Динамо» постарается взять реванш у «Спартака» за поражение в финале Кубка России»

Бывший игрок «Динамо» Игорь Колыванов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России (Пути регионов) между «бело-голубыми» и «Спартаком».

По мнению эксперта, фаворита в предстоящей игре нет, так как обе команды сейчас находятся в хорошей форме.

«Думаю, «бело-голубые» постараются взять реванш за поражение в финале Кубка России два года назад. Жду красивой игры и интриги. Груз ответственности спал. «Спартак» и «Динамо» нашли свою игру», — цитирует Колыванова «РБ Спорт».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится завтра, 1 мая, на домашней арене «бело-голубых». Начало — в 18:00 по московскому времени.