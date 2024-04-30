Гранат: «Чтобы победить «Спартак», «Динамо» надо отталкиваться от своей игры»

Бывший игрок «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 1/2 финала Кубка России (Пути регионов), в котором «бело-голубые» сыграют со «Спартаком».

Эксперт признался, что ожидает увидеть яркое противостояние с непредсказуемым исходом. По мнению Граната, для того, чтобы добиться успеха, «Динамо» необходимо будет сыграть с позиции силы.

«Чтобы победить, «Динамо» надо отталкиваться от своей игры. Команда играет дома, я думаю, что если они будут играть от себя, то добьются положительного результата. «Спартаку» поможет яркая игра в атаке и дисциплина в обороне», — цитирует Граната «Чемпионат».

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится завтра, 1 мая, на «ВТБ Арене». Начало — в 18:00 по московскому времени.