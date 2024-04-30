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Личка рассказал, даст ли Лещуку снова сыграть со «Спартаком»

30 Апреля 2024 • 15:13 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
01.05 18:00

Наставник «Динамо» Марцел Личка ответил на вопрос, нет ли у него желания выпустить вратаря Игоря Лещука в матче со «Спартаком».

Напомним, Лещук допустил две результативные ошибки в прошлом очном матче со «Спартаком» и потерял место в стартовом составе.

Специалист заявил, что такой шаг стал бы красивой историей, но сейчас нужно похвалить Антона Шунина, который отлично себя проявляет.

«Лещуку, к сожалению, надо чуть подождать свой следующий шанс. А играть он со временем будет, сто процентов», — приводит слова Лички «РБ Спорт».

1 мая «Динамо» примет «Спартак» в рамках полуфинального матча Кубка России Пути регионов. Начало встречи состоится в 18:00 по мск.

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