Назначен судья на матч ЦСКА – «Зенит»

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на ближайшие матчи Кубка России. Первый матч финала Пути РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» обслужит бригада Сергея Карасёва. В случае необходимости подсказки главному арбитру будет делать Евгений Турбин (ВАР), которому поможет Владимир Москалёв (АВАР).

На дерби между «Динамо» и «Спартаком» в Пути регионов назначена бригада Алексея Сухого. У мониторов отработают Артём Чистяков (ВАР) и Валерий Данченко (АВАР).

Матч «Ростов» - «Балтика» будет судить Кирилл Левников. В качестве ВАР будет трудиться Артём Любимов, а в качестве АВАР – Роман Галимов.