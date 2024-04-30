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Кубок России

Назначен судья на матч ЦСКА – «Зенит»

30 Апреля 2024 • 13:28 Комментировать
Динамо Москва
...
Спартак Москва
01.05 18:00

Российский футбольный союз обнародовал информацию о судейских назначениях на ближайшие матчи Кубка России. Первый матч финала Пути РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» обслужит бригада Сергея Карасёва. В случае необходимости подсказки главному арбитру будет делать Евгений Турбин (ВАР), которому поможет Владимир Москалёв (АВАР).

На дерби между «Динамо» и «Спартаком» в Пути регионов назначена бригада Алексея Сухого. У мониторов отработают Артём Чистяков (ВАР) и Валерий Данченко (АВАР).

Матч «Ростов» - «Балтика» будет судить Кирилл Левников. В качестве ВАР будет трудиться Артём Любимов, а в качестве АВАР – Роман Галимов.

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Сегодня, 30 Апреля
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