Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча «красно-белых» с «Динамо» в Кубке России.

«Для смешного доходит. Сейчас «Спартак» обыграет «Динамо», а потом снова попадёт на «Зенит» в финале. Зачем так делать? «Манчестер Сити» недавно в Кубке Англии обыграл «Челси». Представляете, если сейчас им снова надо будет друг с другом играть. Кубок во всех странах — это игры навылет. А у нас устроили не пойми что. Кубок превратили в товарищеский турнир», — сказал Мостовой.

Матч «Динамо» — «Спартак» состоится завтра, 1 мая, на «ВТБ Арене». Начало — в 18:00 по московскому времени.