Фернандес не сыграет против ЦСКА в Кубке России

Защитник «Зенита» Марио Фернандес не поможет своей команде в финальных матчах пути РПЛ Кубка России против ЦСКА.

Как сообщил «Чемпионату» тренер петербургской команды Виллиам де Оливейра, Фернандем пока не готов принимать участие в матчах, защитник продолжает восстанавливаться после повреждения.

Напомним, первая игра между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в Москве 2 мая, а ответная – в Санкт-Петербурге 15-го.

В этом сезоне на счету бразильца 18 матчей, в которых он не смог отличиться результативными действиями.

Контракт Фернандеса с «Зенитом» действует до лета следующего года, а трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.