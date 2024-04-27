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Кубок России

Фернандес не сыграет против ЦСКА в Кубке России

27 Апреля 2024 • 14:47 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Зенит
02.05 19:15

Защитник «Зенита» Марио Фернандес не поможет своей команде в финальных матчах пути РПЛ Кубка России против ЦСКА.

Как сообщил «Чемпионату» тренер петербургской команды Виллиам де Оливейра, Фернандем пока не готов принимать участие в матчах, защитник продолжает восстанавливаться после повреждения.

Напомним, первая игра между «Зенитом» и ЦСКА пройдёт в Москве 2 мая, а ответная – в Санкт-Петербурге 15-го.

В этом сезоне на счету бразильца 18 матчей, в которых он не смог отличиться результативными действиями.

Контракт Фернандеса с «Зенитом» действует до лета следующего года, а трансферная стоимость оценивается в два миллиона евро.


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