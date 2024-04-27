Евгений Чернов: «Ростов» приложит максимум усилий, чтобы добраться до Суперфинала Кубка России»

По словам футболиста донской команды Евгения Чернова, игроки «Ростова» хотят сыграть в Суперфинале Кубка России, все приложат для этого максимум усилий.

- Кубок России - важный для нас турнир, мы можем добраться до большого финала и приложим максимум усилий, не будем беречь себя, - цитирует защитника «Ростова» «Матч ТВ».

Напомним, соперником «Ростова» во втором этапе полуфинала Пути Регионов стала калининградская «Балтика», матч пройдёт 2 мая и начнётся в 19:15 по столичному времени. 2 июня в Москве на стадионе «Лужники» состоится Суперфинал Кубка.

В этом сезоне во всех турнирах Чернов провёл за ростовую команду 22 матча и сделал две голевые передачи.