Чухлов считает, что в России нужно создать Кубок лиги для клубов из РПЛ

Борис Чухлов, бывший футболист питерского «Зенита» считает, что текущий формат Кубка России очень несправедлив. В нём практически нет шансов себя проявить у клубов более слабых лиг, а клубы Премьер-лиги получают вторую попытку после вылета из Пути РПЛ в Путь регионов.

«Без еврокубков нужны другие соревнования, понимаю. Тогда сделайте для клубов РПЛ Кубок лиги, отдельный турнир — как в Англии. Соберите призовой фонд, заинтересуйте участников. А кубок пусть проходит по старой системе», - говорит Чухлов «РБ Спорт».

Он добавил, что так в Кубок России вернётся интрига, чаще между собой смогут играть клубы из разных лиг, у более «маленьких» клубов будут шансы обыграть «большие».