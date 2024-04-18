Названа символическая сборная полуфиналов Кубка России

На текущей неделе прошли полуфинальные матчи Кубка России. В Пути РПЛ были сыграны ответные поединки, в Пути регионов – матчи первой стадии полуфинала. Пресс-служба турнира опубликовала символическую сборную по итогу полуфинальных игр на основе «Рустата»:

Максименко («Спартак»), Эракович («Зенит»), Чернов («Спартак»), Нино («Зенит»), Сантос («Зенит»), Горбани («Оренбург»), Карраскаль («Динамо»), Комаров («Ростов»), Ахметов («Зенит»), Чалов (ЦСКА), Комличенко («Ростов»).

В комментариях такой состав сборной вызвал вопросы, ведь в ней не оказалось Педро из «Зенита» и Аббосбека Файзуллаева из ЦСКА.

Известны все пары дальнейших стадий Кубка России