Шикунов: «Максименко спас «Спартак» от поражения»

Футбольный функционер Александр Шикунов оценил игру вратаря «Спартака» Александра Максименко в матче с «Зенитом».

Полуфинальная встреча Кубка России Пути РПЛ завершилась ничейным результатом (0:0).

«Максименко спас «Спартак» от поражения. Потрясающий матч для него! Вытянул все, что можно», — приводит слова Шикунова «Чемпионат».

В нынешнем сезоне 26-летний Максименко принял участие в 22 матчах во всех турнирах, пропустил 23 мяча и восемь раз смог оставить свои ворота в неприкосновенности.

После поражения «Спартак» опустился в Путь регионов, где на втором этапе 1/2 финала сыграет с московским «Динамо».