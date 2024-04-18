Президент «Урала»: «Мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно»

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался после вылета команды из розыгрыша Кубка России.

Напомним, 17 апреля «Урал» проиграл на своем поле «Ростову» (1:3) в матче первого этапа 1/2 финала Кубка России Пути регионов и покинул турнир.

«Перед своими болельщиками мы не имеем права так играть. Мне стыдно выходить в город, когда играем безвольно», — приводит слова Иванова пресс-служба «шмелей».

Функционер заявил, что команда должна реабилитироваться перед болельщиками в ближайшем матче, если игроки считают себя мужиками.

21 апреля «Урал» встретится на выезде с «Сочи» в рамках 25-го тура РПЛ. Начало поединка запланировано на 18:15 по мск.