Погребняк: «Зенит» достиг нужного результата в матче со «Спартаком»

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк поделился мнением об ответном матче 1/2 финала Кубка России (Пути РПЛ), в котором «сине-бело-голубые» сыграли вничью со «Спартаком».

Напомним, этот результат позволил «Зениту» выйти в финал Пути РПЛ, так как первая встреча этих команд завершилась победой петербуржцев со счётом 2:1.

«Зенит» достиг нужного результата в матче со «Спартаком» — вышел в финал. Максименко сыграл здорово. Не заметил какую-то разницу в игре «Спартака» после ухода Абаскаля», — цитирует Погребняка «Чемпионат».

Отметим, что в финале Пути РПЛ «Зенит» встретится с ЦСКА. Первая игра этого противостояния состоится через две недели.