Нигматуллин назвал главного фаворита Кубка России

Бывший голкипер «Локомотива» Руслан Нигматуллин ответил на вопрос о фаворите нынешнего розыгрыша Кубка России.

«Сразу на ум приходит «Зенит». У них очень боеспособный состав, они показывают красивый футбол и всегда считаются фаворитами», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

При этом эксперт не стал исключать, что победителем турнира станет любой другой клуб.

Напомним, в финале Пути РПЛ встретятся ЦСКА и «Зенит», а в 1/2 финала Пути регионов сыграют «Динамо» - «Спартак» и «Ростов» - «Балтика».

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА, который одолел в суперфинале «Краснодар».