Нигматуллин заявил, что «Динамо» захочет реабилитироваться за обидное поражение от «Спартака»

Экс-голкипер «Спартака» Руслан Нигматуллин высказался о предстоящем полуфинальном матче Кубка России Пути регионов между «красно-белыми» и «Динамо».

По мнению эксперта, встреча «Динамо» и «Спартака» станет самой интересной в Пути регионов.

«В прошлой их встрече в РПЛ случились курьезные вратарские ошибки, и это будет мотивировать «бело-голубых» реабилитироваться перед болельщиками», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

Полуфинальный матч Кубка России Пути регионов «Динамо» - «Спартак» состоится 30 апреля – 2 мая.

Напомним, 7 апреля «Спартак» одолел на выезде «Динамо» (2:1) в рамках 23-го тура РПЛ.