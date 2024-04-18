Хомуха: «ЦСКА может пройти «Зенит» в Кубке России»

Бывший игрок ЦСКА Дмитрий Хомуха поделился ожиданиями от противостояния «армейцев» с «Зенитом» в финале Кубка России (Пути РПЛ).

Как считает Хомуха, несмотря на то, что «Зенит» является в этой паре фаворитом, у «армейцев» будут шансы одолеть команду из Санкт-Петербурга.

«По вывеске, конечно, «Зенит» в этой паре фаворит. Но по итогам двух матчей может произойти всё, что угодно. И ЦСКА могут пройти дальше», — приводит слова Хомухи «РБ Спорт».

Первый матч между ЦСКА — «Зенитом» состоится через две недели. Отметим, что в нынешнем сезоне команды встречались друг с другом два раза и обе встречи завершились вничью.