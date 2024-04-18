Мацуев назвал выход Джикии самым светлым пятном «Спартака» в матче с «Зенитом»

Известный пианист и поклонник «Спартака» Денис Мацуев поделился комментарием о выходе на замену капитана «красно-белых» Георгия Джикии в кубковом поединке с «Зенитом».

«Выход Джикии на поле символичен. Он капитан и судить о том, правильно ли он отсутствовал столько времени в составе, не мне. Но всем понятно, что там был конфликт», — приводит слова Мацуева «Спорт-Экспресс».

Артист добавил, что не стоит списывать Джикию, ведь его выход стал самым светлым пятном в игре с «Зенитом».

Напомним, «Спартак» сыграл на выезде с «Зенитом» вничью со счетом 0:0, но опустился в нижнюю сетку из-за поражения в первом матче (1:2).