Тарханов назвал фаворита кубкового противостояния ЦСКА – «Зенит»

Российский тренер Александр Тарханов высказался о финальном матче Кубка России Пути РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

Специалист заявил, что обе команды очень сильны и должны показать интересную игру.

«Думаю, все-таки «Зенит» посильнее на данном этапе. Я не согласен, что ЦСКА может считаться фаворитом», — приводит слова Тарханова Legalbet.

Эксперт считает, что шанс ЦСКА в дисциплине, но если «Зенит» выйдет с особым настроем, то у него будет большое преимущество.

Первый финальный поединок между командами запланирован на 30 апреля – 2 мая.

Напомним, в полуфинале Пути РПЛ «Зенит» прошел «Спартак», а ЦСКА оказался сильнее «Балтики».