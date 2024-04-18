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Кубок России

Тарханов назвал фаворита кубкового противостояния ЦСКА – «Зенит»

18 Апреля 2024 • 13:57 Комментировать

Российский тренер Александр Тарханов высказался о финальном матче Кубка России Пути РПЛ между ЦСКА и «Зенитом».

Специалист заявил, что обе команды очень сильны и должны показать интересную игру.

«Думаю, все-таки «Зенит» посильнее на данном этапе. Я не согласен, что ЦСКА может считаться фаворитом», — приводит слова Тарханова Legalbet.

Эксперт считает, что шанс ЦСКА в дисциплине, но если «Зенит» выйдет с особым настроем, то у него будет большое преимущество.

Первый финальный поединок между командами запланирован на 30 апреля – 2 мая.

Напомним, в полуфинале Пути РПЛ «Зенит» прошел «Спартак», а ЦСКА оказался сильнее «Балтики».

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