Пименов назвал Суперфиналистов Кубка России

Экс-футболист «Локомотива» Руслан Пименов поделился комментарием о том, кто сыграет в Суперфинале Кубка России.

«Думаю, что это могут быть «Ростов» с «Зенитом». Считаю эти команды фаворитами», — приводит слова Пименова RT на русском.

Напомним, в финале Пути РПЛ «Зенит» встретится с ЦСКА, а в 1/2 финала Пути регионов «Спартак» сыграет с «Динамо», и «Балтика» сойдётся в противостоянии с «Ростовом».

Суперфинальный матч Кубка России запланирован на 2 июня. Действующим обладателем трофея является столичный ЦСКА, который в главном поединке прошлого розыгрыша одолел в серии пенальти «Краснодар».