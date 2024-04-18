Гладилин похвалил «Спартак» за матч с «Зенитом»

Экс-тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин прокомментировал ничейный результат в поединке между «красно-белыми» и петербургским «Зенитом» (0:0) в полуфинале Кубка России.

«Спартак» сыграл достойно. «Красно-белые» избрали хорошую тактику, играя от обороны, на результат. Да, проиграли по многим позициям, но против «Зенита» играть в открытый футбол нельзя было», - передает слова Гладилина Vprognoze.ru.

По сумме двух матчей «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:2. Таким образом, петербургский коллектив вышел в финал Пути РПЛ, а московская команда продолжит играть в Пути регионов.