Ледяхов: «У «Спартака» есть проблемы без Промеса»

Экс-тренер столичного «Спартака» Игорь Ледяхов поделился мнением об ответном матче ½ финала Пути РПЛ Кубка России между петербургским «Зенитом» и «красно-белыми». Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Моменты были только у «Зенита». Промес - знаковая фигура, и он образовывал атаку команды. Когда его нет, есть определённые проблемы. «Спартаку» надо доиграть сезон и комплектовать линию атаки», - приводит слова Ледяхова «Чемпионат».

По сумме двух матчей в финал Пути РПЛ пробился «Зенит», победивший в первой встрече со счетом 2:1. «Спартак», в свою очередь, продолжит участие в Пути регионов.