В «Оренбурге» оценили выступление в Кубке России в этом сезоне

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о выступлении уральской команды в розыгрыше Кубка России.

Спортивный функционер отметил, что состав позволяет играть на два турнира, поэтому в клубе расстроились вылету, и хотелось пройти дальше и побороться за титул.

«Перед началом сезона президент ставил задачу выйти из группы, а дальше уже пройти как можно дальше», - приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Напомним, что «Оренбург» завершил свою борьбу в турнире вчера, 17 апреля, уступив на своем поле московскому «Динамо» со счётом 2:4 в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов.