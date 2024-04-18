В «Оренбурге» высказались о поражении от «Динамо» в матче Кубка России

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о поражении уральской команды в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России против московского «Динамо» (2:4).

Спортивный функционер отметил, что по качеству игра получилась хорошей, но в завершении немного не хватило, поэтому его команда забила два мяча, а соперник – четыре.

«Если бы свои моменты реализовали, счет мог быть в нашу пользу. Соперник нанес пять ударов в створ, почти все залетело, мы же били намного чаще, но получилось, как получилось», - приводит слова Андреева «Матч ТВ».

Напомним, что уральский клуб выбыл из борьбы за титул, «Динамо» же в следующем этапе сыграет против «Спартака».