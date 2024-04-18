Лукас Вера высказался о поражении от «Динамо» в матче Кубка России

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера высказался о поражении от московского «Динамо» (2:4) в матче первого этапа 1/2 финала Пути регионов Кубка России.

Аргентинец отметил, что его команда играла хорошо. По его мнению, первый тайм получился закрытым, но после двух голов столичного клуба, у «Оренбурга» появились моменты, чтобы забить голы.

«Мы рассчитывали на победу, но теперь все силы будут брошены на чемпионат, чтобы улучшить свои позиции», - приводит слова Веры «Матч ТВ».

Напомним, что «Оренбург» выбыл из борьбы за титул, а «Динамо» во втором этапе сыграет против столичного «Спартака».