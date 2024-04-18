Кавазашвили: «Ничья «Спартака» - заслуга Саши Максименко»

«Спартак» смог добиться ничейного результата в поединке с «Зенитом» лишь благодаря действиям своего вратаря Александра Максименко. В этом уверен экс-голкипер «красно-белых» Анзор Кавазашвили.

«Конечно, это заслуга Саши. Максименко выдержал экзамен и доказал, что он один из лучших вратарей в России», - цитирует ветерана «Чемпионат».

Результат 0:0 не позволил «Спартаку» пробиться в финал Пути РПЛ Кубка России, так как двумя неделями ранее команда уступила в первом матче. Тем не менее, «Спартак» не покинул розыгрыш, а попал в нижнюю часть его сетки - Путь регионов. По результатам вчерашней жеребьёвки соперником «красно-белых» стало столичное «Динамо».

Отметим, что встреча с «Зенитом» стала для «Спартака» первой после увольнения Гильермо Абаскаля.