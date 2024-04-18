Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Мостовой прокомментировал ничью «Зенита» и «Спартака»

18 Апреля 2024 • 11:32 Комментировать

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением об ответном матче между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в рамках ½ финала Пути РПЛ Кубка России.

«В этой игре футбола не было. Как я и говорил, «Спартак» не проиграет. Зачем было играть этот матч, если никто не вылетает? Этот формат кубка - ужасен. Соревновательный дух убит», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Напомним, что ответный матч завершился вничью со счетом 0:0. В первой встрече «Зенит» одержал победу 2:1. Питерцы пробились в финал Пути РПЛ Кубка России, а «красно-белые» вылетели в Путь регионов.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Александр Мостовой ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Бавария» выбрала нового тренера Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов Гвардиола прокомментировал вылет «Манчестер Сити» от «Реала» Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Хави ответил Энрике, который сказал, что «ПСЖ» вышел бы в полуфинал и без удаления Араухо Анчелотти назвал одного из самых опасных игроков «Манчестер Сити» Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью» «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Дембеле прокомментировал победу «ПСЖ» над «Барселоной» в Лиге чемпионов
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России На опыте: «Бавария» обыграла «Арсенал» и пробилась в полуфинал Лиги чемпионов «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Ливерпуль» - «Аталанта»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:3
Спортивные новости
Вице-президент КХЛ рассказал, кого будет поддерживать в финале Кубка Гагарина Бывший игрок «Локомотива» назвал стиль команды тотальным Бывший главный тренер сборной России сравнил составы «Локомотива» и «Металлурга» Канарейкин назвал сильные стороны «Локомотива» Вице-президент КХЛ сравнил «Локомотив» и «Металлург» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Апреля
13:15 · Кубок России
Пименов назвал Суперфиналистов Кубка России
12:53 · Кубок России
Гладилин похвалил «Спартак» за матч с «Зенитом»
12:44 · Кубок России
Ледяхов: «У «Спартака» есть проблемы без Промеса»
12:41 · Кубок России
В «Оренбурге» оценили выступление в Кубке России в этом сезоне
12:29 · Кубок России
В «Оренбурге» высказались о поражении от «Динамо» в матче Кубка России
12:15 · Кубок России
Лукас Вера высказался о поражении от «Динамо» в матче Кубка России
12:10 · Кубок России
Кавазашвили: «Ничья «Спартака» - заслуга Саши Максименко»
12:10 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Ростова» Комаров — о голе в ворота «Урала»: «Удивился, что попал»
11:45 · Кубок России
Футболисты «Зенита» и судьи матча со «Спартаком» приняли участие в акции
11:32 · Кубок России
Мостовой прокомментировал ничью «Зенита» и «Спартака»
11:08 · Кубок России
Быстров: «В матче «Зенит» — ЦСКА фаворита нет»
10:55 · Россия. Премьер-лига
Аршавин: «Нино и Эракович «хавали» Соболева»
10:41 · Кубок России
Шикунов: «Выпустить Джикию - хороший ход Слишковича»
10:37 · Кубок России
Бубнов: «Спартак» не наиграл даже на ничью»
10:29 · Россия. Премьер-лига
Семшов: «Победа над «Оренбургом» встряхнёт «Динамо», Кубок завоевать реально»
Все новости