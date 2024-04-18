Мостовой прокомментировал ничью «Зенита» и «Спартака»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением об ответном матче между петербургским «Зенитом» и московским «Спартаком» в рамках ½ финала Пути РПЛ Кубка России.
«В этой игре футбола не было. Как я и говорил, «Спартак» не проиграет. Зачем было играть этот матч, если никто не вылетает? Этот формат кубка - ужасен. Соревновательный дух убит», - приводит слова Мостового «РБ Спорт».
Напомним, что ответный матч завершился вничью со счетом 0:0. В первой встрече «Зенит» одержал победу 2:1. Питерцы пробились в финал Пути РПЛ Кубка России, а «красно-белые» вылетели в Путь регионов.
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