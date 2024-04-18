Быстров: «В матче «Зенит» — ЦСКА фаворита нет»

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился ожиданиями от противостояния петербургской команды с ЦСКА в финале Кубка России (Пути РПЛ).

По мнению Быстрова, явного фаворита в предстоящих матчах нет.

«Зенит» не беспокоит, кто у них будет впереди. Они играют от себя. И это правильно. Играть надо с позиции силы. Но в матче «Зенит» — ЦСКА фаворита нет», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в полуфинале турнира ЦСКА по сумме двух встреч одолел «Балтику» (3:0), а «Зенит» превзошёл «Спартак» (2:1). Первый очный матч этих команд в рамках финальной стадии состоится через две недели.