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Кубок России

Быстров: «В матче «Зенит» — ЦСКА фаворита нет»

18 Апреля 2024 • 11:08 Комментировать
Зенит
...
ЦСКА Москва
30.04 19:00

Бывший полузащитник «Зенита» Владимир Быстров поделился ожиданиями от противостояния петербургской команды с ЦСКА в финале Кубка России (Пути РПЛ).

По мнению Быстрова, явного фаворита в предстоящих матчах нет.  

«Зенит» не беспокоит, кто у них будет впереди. Они играют от себя. И это правильно. Играть надо с позиции силы. Но в матче «Зенит» — ЦСКА фаворита нет», — цитирует Быстрова «Спорт-Экспресс».

Напомним, в полуфинале турнира ЦСКА по сумме двух встреч одолел «Балтику» (3:0), а «Зенит» превзошёл «Спартак» (2:1). Первый очный матч этих команд в рамках финальной стадии состоится через две недели. 

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