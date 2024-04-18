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Шикунов: «Выпустить Джикию - хороший ход Слишковича»

18 Апреля 2024 • 10:41 Комментировать

Экс-спортивный директор «Спартака» Александр Шикунов поделился мнением о появлении защитника Георгия Джикии во вчерашнем кубковом матче с «Зенитом» (0:0).

«Выпустить Джикию - хороший ход Слишковича. Всё-таки он капитан команды. Вокруг него сразу другой менталитет, все объединяются. Это хороший шаг - дать шанс капитану», - передает слова Александра «Чемпионат».

Напомним, что по сумме двух матчей «Спартак» уступил «Зениту» с счетом 1:2 и вылетел в Путь регионов.

В нынешнем сезоне Джикия провел 11 поединков без голевых действий. Трудовое соглашение игрока в московским клубом рассчитано до конца нынешнего сезона.

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Спартак Москва Александр Шикунов Георгий Джикия ещё теги
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