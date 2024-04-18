Бубнов: «Спартак» не наиграл даже на ничью»

Московский «Спартак» должен быть доволен ничейным результатом в матче Кубка России против с питерского «Зенита», поскольку столичная команда могла не просто проиграть, а ещё и с крупным счётом. Такого мнения придерживается бывший защитник «красно-белых» Александр Бубнов.

«Спартак» в Санкт-Петербурге даже на ничью не наиграл. У меня сложилось впечатление, что «Спартак» даже не пробовал борьбу навязывать. Да и выделить у гостей кроме Максименко особо некого», - цитирует эксперта Sportbox.ru.

Москвичи проводили первый матч под руководством Владимира Слишковича после отставки Гильермо Абаскаля. Примечательно, что эта встреча стала для Слишковича уже второй в Санкт-Петербурге в качестве исполняющего обязанности - ранее в РПЛ он заменял дисквалифицированного Абаскаля и также добился ничьей 0:0. Всего «красно-белые» под его руководством провели четыре матча, в которых дважды выиграли и два раза сыграли вничью, не пропустив ни одного мяча.