Ловчев признал, что «Зенит» сильнее «Спартака»

«Зенит» сильнее «Спартака», но в отдельно взятом матче между этими командами может произойти всё, что угодно, заявил экс-защитник «красно-белых» Евгений Ловчев.

«Конечно, «Зенит» сильнее, вопросов нет. Но когда сходятся эти команды в конкретном матче, игра бывает равной», - цитирует ветерана «Матч ТВ».

Накануне команды проводили ответный матч в рамках полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Встреча не выявила победителя, закончившись вничью, а зрители не увидели забитых мячей. В финал вышли питерцы, выигравшие первую встречу двумя неделями ранее в Москве.

«Спартак» не вылетел из турнира, а отправился в Путь регионов. Там его соперником стало московское «Динамо». Другую полуфинальную пару составили «Ростов» и «Балтика».