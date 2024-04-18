Игнатов объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Зенит»

Футболист московского «Спартака» Михаил Игнатов в разговоре с журналистами высказался об ответном поединке против петербургского «Зенита» в Кубке России. Встреча завершилась вничью со счетом 0:0.

«Мы создали не так много моментов, у «Зенита» где-то три хороших подхода было. В первом тайме мы чуть просели, но затем поддавили, но просто не создали своего момента», - передает слова игрока «Спорт-Экспресс».

По сумме двух матчей «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:2. Таким образом, петербургский клуб вышел в финал Пути РПЛ Кубка России, а «красно-белые» продолжат борьбу в Пути регионов.