Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Кубок России

Смолов оценил свою игру с «Оренбургом»

18 Апреля 2024 • 08:22 Комментировать

Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о своей игре в поединке против «Оренбурга» в Кубке России. «Бело-голубые» отпраздновали победу в результативной встрече со счетом 4:2.

«Хорошо сыграл и забил гол? Не, я плохо сыграл. Почему? Не знаю. Я всегда плохо играю», - передает слова футболиста Sport24.

В текущем сезоне 34-летний нападающий сыграл 28 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи.

Добавим, что в чемпионате России «Динамо» набрало 38 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Фёдор Смолов
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Хаби Алонсо готов возглавить только один клуб Только два игрока «Реала» не полетели на матч с «Манчестер Сити» «Бавария» выбрала нового тренера «Барселона», а не «Манчестер Сити»: почему каталонский клуб выиграет Лигу чемпионов в этом сезоне Гвардиола рассказал, что сделает в случае поражения «Реалу» в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» подыскал замену де Брёйне за 117 миллионов евро Мюллер прокомментировал историческое чемпионство «Байера» Анчелотти обратился к Хаби Алонсо после чемпионства «Байера» «Реал» пройдёт «Манчестер Сити» и выиграет Лигу чемпионов – так говорит статистика Гвардиола порадовал фанатов «Манчестер Сити» «отличной новостью»
Мбаппе уже вовсю хлещет «Барселону»: «ПСЖ» уделал усечённую команду Хави и прорвался в полуфинал Лиги чемпионов «Барселона» - «ПСЖ»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:4 «Манчестер Сити» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1 Модрич смазал пенальти, но Лунин дважды вытащил: «Реал» превозмог «Манчестер Сити» и шагнул в полуфинал Лиги чемпионов «Краснодар» - «Зенит»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:2 «Зенит» не сумел додавить «Спартак» в дебютном матче Слишковича, но прошёл в финал Пути РПЛ Кубка России «Зенит» - «Спартак»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0 «Мальорка» - «Реал»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:1 «Реал» на выезде добыл важную победу над «Мальоркой» Месси и Роналду: кто себя лучше проявил после отъезда из Испании
Спортивные новости
«Лучше больше отдохнуть, чем сыграть семь матчей и сразу включаться в мощную зарубу»: Рыбин – о финале Кубка Гагарина Плющев: «Длительная пауза «Локомотива» может плохо сказаться на игре команды» Бывший тренер «Локомотива» и «Металлурга» рассказал, за кого будет болеть в финале Кубка Гагарина Каменский рассказал, как длительный перерыв перед финалом Кубка Гагарина повлияет на «Локомотив» Экс-игрок «Локомотива»: «Многие осуждают стиль Никитина, но результат превыше всего» Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 18 Апреля
08:58 · Кубок России
Игнатов объяснил, почему «Спартак» не смог победить «Зенит»
08:22 · Кубок России
Смолов оценил свою игру с «Оренбургом»
08:08 · Кубок России
Тавареш: «К сожалению, нам не удалось переломить исход противостояния»
17 Апреля
23:55 · Кубок России
Денисов объяснил, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Зенитом»
23:39 · Кубок России
Салихова — о матче со «Спартаком»: «Зенит» грозился жарить мясо, а получились овощи рататуй»
23:20 · Кубок России
Кузьмичёв: «Очень важно, что Джикии дали почувствовать нить игры»
23:16 · Кубок России
Чернов оценил шансы «Спартака» на выход в финал Кубка России
22:50 · Кубок России
Слишкович: «Когда Джикия на поле, это чувствуется» 1
22:49 · Кубок России
Защитник «Зенита» Родригао похвалил голкипера «Спартака» Максименко
22:44 · Кубок России
Игрок «Зенита» Мантуан — о матче со «Спартаком»: «Сейчас 0:0, но это не проигрыш»
22:44 · Кубок России
Слишкович: «Зенит» заслуженно прошёл дальше»
22:41 · Кубок России
«Спартак» установил антирекорд клуба в Кубке России без гостевых побед
22:38 · Кубок России
Семак: «Естественно, ничего не меняется, у нас цель - чемпионат»
22:29 · Кубок России
Семак: «В последних матчах мы не забиваем то количество мячей в пропорции к созданным моментам»
22:21 · Кубок России
Семак: «Новая позиция Караваева - не сюрприз для «Спартака»
Все новости