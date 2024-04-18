Смолов оценил свою игру с «Оренбургом»

Форвард московского «Динамо» Фёдор Смолов высказался о своей игре в поединке против «Оренбурга» в Кубке России. «Бело-голубые» отпраздновали победу в результативной встрече со счетом 4:2.

«Хорошо сыграл и забил гол? Не, я плохо сыграл. Почему? Не знаю. Я всегда плохо играю», - передает слова футболиста Sport24.

В текущем сезоне 34-летний нападающий сыграл 28 поединков, в которых записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре голевые передачи.

Добавим, что в чемпионате России «Динамо» набрало 38 баллов и занимает третье место в турнирной таблице.