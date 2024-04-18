Тавареш: «К сожалению, нам не удалось переломить исход противостояния»

Защитник московского «Спартака» Томаш Тавареш высказался о ничьей в ответном матче с петербургским «Зенитом» (0:0) в рамках ½ финала Пути РПЛ Кубка России.

«Это была тяжелая игра, как мы и ожидали. К сожалению, нам не удалось переломить исход противостояния. Теперь нам необходимо думать о следующей игре», - передает слова футболиста «Спорт-Экспресс».

«Зенит» стал финалистом Пути РПЛ Кубка России. В решающем поединке подопечные Сергея Семака встретятся с московским ЦСКА. Что касается «Спартака», то «красно-белые» выбыли во вторую стадию полуфинала Пути регионов, где им будет противостоять «Динамо».