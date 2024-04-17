Денисов объяснил, чего не хватило «Спартаку» для победы над «Зенитом»

Игрок обороны «Спартака» Даниил Денисов дал комментарий после игры московского клуба с «Зенитом» (0:0) в ответном матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России.

«Первый тайм был плохой в нашем исполнении. Мы не пропустили, сыграли «на ноль», даже слишком аккуратно. Второй тайм был гораздо лучше. Нам не хватило завершающей стадии — опасного момента, ключевой передачи и, соответственно, гола», — цитирует футболиста издание РИА Новости.

В итоге «Зенит» вышел в финал турнира, где сыграет с ЦСКА. «Спартак» опустился в нижнюю сетку. Московский клуб встретится со столичным «Динамо».

Напомним, что в первом матче «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:1. В составе петербуржцев дубль оформил 18-летний форвард Педро. У москвичей забил Манфред Угальде.