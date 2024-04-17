Салихова — о матче со «Спартаком»: «Зенит» грозился жарить мясо, а получились овощи рататуй»

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, высказалась об ответном полуфинальном матче Пути РПЛ Кубка России против «Зенита» (0:0).

Ранее петербургский клуб объявил об организации «Шашлык-феста» с «самым вкусным жареным мясом в Петербурге».

«Очень скучный матч. «Зенит» грозился жарить мясо, а получились овощи рататуй. Обидно не выигрывать у такого слабого за все годы «Зенита», — приводит слова Салиховой издание Metaratings.ru.

Таким образом, «Зенит» вышел в финал турнира, где сыграет с ЦСКА. «Спартак» опустился в нижнюю сетку. Московский клуб встретится со столичным «Динамо».

Напомним, что в первом матче «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:1. В составе петербуржцев дубль оформил 18-летний форвард Педро. У москвичей забил Манфред Угальде.