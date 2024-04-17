Кузьмичёв: «Очень важно, что Джикии дали почувствовать нить игры»

Владимир Кузьмичёв, бывший функционер «Спартака» отреагировал на редкое в этом сезоне появление в матче «красно-белых» защитника Георгия Джикии. Он вышел на поле во втором тайме матча с «Зенитом» в Кубке России (0:0), ему прямо во время игры передали капитанскую повязку.

«Очень важно, что Слишкович в такой тяжелой игре после долгого перерыва дал Джикии почувствовать ритм игры. Ясно, что игра была не без ошибок, и это объяснимо. Но команда сыграла на «ноль», защитники свою игру выполнили хорошо», - приводит слова эксперта Metaratings.

Отметим, что этой весной Джикия сыграл всего лишь чуть более 20 минут за «Спартак». Случилось это в поединке РПЛ с «Факелом» (0:2) ещё при Гильермо Абаскале.

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