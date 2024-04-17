Чернов оценил шансы «Спартака» на выход в финал Кубка России

Игрок обороны московского «Спартака» Никита Чернов после матча с «Зенитом» (0:0) высказался о шансах «красно-белых» в Кубке России.

«Безусловно, этот результат отрицателен для нас. Нам хотелось выйти в финал, но есть шанс пройти в финал через нижнюю сетку», — цитирует футболиста издание «Чемпионат».

В итоге «Зенит» вышел в финал турнира, где сыграет с ЦСКА. «Спартак» опустился в нижнюю сетку. Московский клуб встретится со столичным «Динамо».

Напомним, что первом матче «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:1. В составе петербуржцев дубль оформил 18-летний форвард Педро. У москвичей забил Манфред Угальде.