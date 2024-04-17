Слишкович: «Когда Джикия на поле, это чувствуется»

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Тройная замена «Спартака», которую вы провели, - это заранее запланированная история или история, которая возникла по ходу матча?

- Нет, конечно, план Б и план С всегда есть, но как тренер ты никогда не знаешь, как может пойти игра, что может случиться. Мы просто решили поменять схему на 3-5-2 с двумя атакующими и одним 10-м номером. К сожалению, это не помогло много, и это всё.

- Почему вы решили на тройку перейти?

- Потому что очень атакующая схема 3-5-2.

- Джикия провел почти полчаса на поле. Как их оценить?

- Когда Георгий на поле, не важно, как он играет, это чувствуется. Потому что видно уважение соперника, просто он нам дал играть в атаку, он пошел несколько раз вперед, чего раньше не делал. Он этим показал, что он хотел выиграть этот матч, для него это было очень важно. Я очень доволен, как реагировал Георгий, и его ответом на поле.

- Вы исполняющий обязанности главного тренера. Вас эта приставка «и.о.» не нервирует? Был ли разговор по поводу того, что будет дальше, или вы живете день ото дня?

- «И.о.» - хорошее слово, прекрасное. Нет, ничего для меня это не значит. Я знаю, что клуб мне сказал делать, я стараюсь это делать, а потом увидим, что клуб решит и как решит.