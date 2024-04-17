Защитник «Зенита» Родригао похвалил голкипера «Спартака» Максименко

Игрок обороны «Зенита» Родригао высказался после ответного матча со «Спартаком» (0:0) в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

«У нас были моменты со стандартов сегодня. Но прекрасно себя проявил Максименко, спас свою команду от очевидных моментов. Мы продолжим работать над стандартами», — цитирует футболиста петербургского клуба издание Sport24.

В итоге «Зенит» вышел в финал турнира, где сыграет с ЦСКА. «Спартак» опустился в нижнюю сетку. Московский клуб встретится со столичным «Динамо».

Напомним, что первом матче «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:1. В составе петербуржцев дубль оформил 18-летний форвард Педро. У москвичей забил Манфред Угальде.