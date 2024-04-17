Игрок «Зенита» Мантуан — о матче со «Спартаком»: «Сейчас 0:0, но это не проигрыш»

Хавбек «Зенита» Густаво Мантуан дал комментарий после ничьей со «Спартаком» (0:0) в полуфинале Пути РПЛ Кубка России.

«Я считаю, что сегодня была хорошая игра. У нас было много моментов, где мы могли забить, но счёт 0:0. Игра в Москве и та победа была очень важной. Сейчас 0:0, но это не проигрыш», — цитирует игрока издание «Чемпионат».

В первом матче «Зенит» обыграл «Спартак» со счётом 2:1. В составе петербуржцев дубль оформил 18-летний форвард Педро. У москвичей забил Манфред Угальде.

В итоге «Зенит» вышел в финал турнира, где сыграет с ЦСКА. «Спартак» опустился в нижнюю сетку. Московский клуб встретится со столичным «Динамо».



