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Слишкович: «Зенит» заслуженно прошёл дальше»

17 Апреля 2024 • 22:44 Комментировать
Зенит
0:0
Спартак Москва

И.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович дал для «Матч ТВ» комментарий после игры с «Зенитом».

- Нулевая ничья, которая не позволила пройти дальше в Пути РПЛ, но с учетом того, что «Спартак» продолжает выступления в Кубке, можно сказать, что вы не слишком разочарованы?

- Можно так сказать, что не разочарованы. Надеялись во втором тайме создать больше моментов и, если есть возможность, забивать. К сожалению, не получилась игра против «Зенита». Они заслуженно прошли дальше. Сейчас смотрим на «Динамо», это наш соперник. У нас сейчас очень тяжелый календарь, и «Ростов», и ЦСКА. Идем дальше.

- Первый тайм был очень тяжелым для команды. Владение мячом у «Зенита» было под 70%. «Спартак» не выпускали на чужую половину поля. Почему?

- План игры такой был, потому что нас все равно возвращал в игру один гол. Мы не должны были сразу атаковать «Зенит». Мы знали, что они будут владеть мячом. Мы допускали это, попробовали прессинговать на фланге и создавать контратаки. Один удар Соболева очень хороший, но вратарь спас. К сожалению, не забили этот шанс, и «Зенит» идет дальше.

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Евро-Футбол.Ру,
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