«Спартак» установил антирекорд клуба в Кубке России без гостевых побед

Московский «Спартак» вечером среды не смог победить «Зенит» на выезде. Команды встречались в рамках ответной встречи полуфинала Пути РПЛ и разошлись нулевой ничьей.

Как сообщает «Цифроскоп», «Спартак» установил новый антирекорд клуба по гостевым победам в рамках Кубка. Команда не может победить на протяжении трёх выездных поединков турнира, такого со столичным клубом ранее не случалось.

Вскоре после матча с зенитовцами стал известен соперник «Спартака» в нижней сетке Кубка России – Пути регионов. Больше подробностей о вечернем матче, в котором появился даже Георгий Джикия – в нашем отчёте.