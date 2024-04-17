Семак: «Естественно, ничего не меняется, у нас цель - чемпионат»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Иван Сергеев, уходя на замену, был очень разочарован своей игрой. Какова ваша оценка его игры по результатам 70 минут игры, что он провел на поле?

- Я думаю, что нормально все играли, я не могу сказать, что кто-то выпадал. Сезон достаточно длинный, кто-то в каких-то матчах смотрится предпочтительней и проводит лучшие матчи. В каких-то матчах играет хуже. Но это нормально. Главное, что вся команда работает и старается. В этом отношении, я думаю, это большой плюс и залог хорошего результата.

- Выход Мостового и Клаудиньо, замены, произведенные в середине тайма, это заранее запланированная история, или уже по ходу матча?

- Что-то заранее, что-то по ходу. Мы, конечно, контролируем, кто может выйти, какие у кого проблемы есть, кто как выглядит на футбольном поле, кто больше устал, на мой взгляд, кто меньше. Поэтому хотели заменить там Эраковича, чтобы дать ему отдохнуть, но и Артур устал, пришлось и его заменить. По мере усталости тех или иных игроков мы их и меняли. Те игроки, которые могут играть полный матч, они сыграли. Клаудиньо будет свежим на следующий матч, Кассьерра, и Педро, и Мостовой. В этом отношении стараемся варьировать нагрузку.

- У вас теперь финал Пути РПЛ с ЦСКА. В этом плотном календаре насколько это станет серьезным испытанием для «Зенита»? Смещаются ли приоритеты? Вы все время говорили, что чемпионат на первом месте. Сейчас до Кубка осталось два шага.

- Вы же видите по составу, какие у кого приоритеты. Практически все клубы выстраивают приоритеты соответственно своим интересам в чемпионате. Что касается нас, мы стараемся играть. Если позволяет календарь, мы стараемся играть оптимальным составом. Если не позволяет, мы смотрим, что мы можем сделать - варьируем или выпускаем игроков, которые получают меньше практики. Естественно, ничего не меняется, у нас цель - чемпионат. По возможности хотим выигрывать все матчи, насколько это возможно.