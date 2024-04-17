Семак: «В последних матчах мы не забиваем то количество мячей в пропорции к созданным моментам»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал для «Матч ТВ» комментарий после игры со «Спартаком».

- Нулевая ничья, которая позволила пройти дальше. Если говорить по горячим следам, насколько вы довольны тем, что увидели на поле в исполнении своей команды?

- Я не думаю, что боевая ничья была, я думаю, что матч был с нашим большим преимуществом по контролю, моментам. Хорошо сегодня сыграли. Единственный минус, что не забили. Много моментов создали. Где-то реализация подвела, где-то Максименко здорово сыграл. Поэтому удача была в этом отношении на стороне соперника, что не смогли мы забить, в каких-то моментах мяч просто не шел в ворота. Ничего. Самое главное, что мы прошли в следующий этап. Я думаю, что сегодня хороший был матч.

- Вы сказали о реализации. Есть ли эта проблема в целом по сезону, потому что эти же слова вы говорили, например, после матча с «Краснодаром» три дня назад?

- Что касается реализации, здесь бывает, больше забиваешь, бывает меньше, бывает, при небольшом количестве моментов много мячей. Бывает, при большом количестве моментов мало мячей. В последних матчах действительно мы создавали хорошие моменты. Если говорить о «Краснодаре», были убойнейшие моменты. В сегодняшнем матче их тоже было достаточно, с «Балтикой» было очень много хороших моментов. В этом отношении, к сожалению, последние матчи мы не забиваем то количество мячей в пропорции к созданным моментам. Но ничего, будут другие матчи, будут более результативные матчи с нашей стороны.