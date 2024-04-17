«Зенит» опять возил «красно-белых»: из-за кого «Спартак» чуть не проиграл в Санкт-Петербурге

Оценки футболистам Владимира Слишковича

Первый матч после увольнения Абаскаля стал чем-то из разряда его багажа. Состав максимально приближен к выбору Гильермо (разве что, Игнатов вместо Угальде), схема игры – тоже, соотношение силы в матче против «Зенита» - без изменений. Питерцы владели преимуществом, чувствовали себя спокойно, вольготно, должны были побеждать, но реализация и рефери высказались против. Поэтому 0:0.

Что со «Спартаком». Положительных подвижек не замечено, атака без Промеса всё также безыдейна, инертна. Оборона работает на пределе, иногда справляется. Так из-за кого «Спартак» чуть не проиграл? Давайте пройдёмся по персоналиям «красно-белых».

Статистика матча: владение мячом – 62:38, удары по воротам – 16:4, в створ – 7:1, угловые – 12:5. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Владимира Слишковича.

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР МАКСИМЕНКО – 8,0. Пропустил после ювелирного удара Кассьерры, но именно Максименко выстрадал ничью для «Спартака». Целых семь сейвов накопил, оставил-таки ворота в неприкосновенности, после выстрелов Нино, Кассьерры, Ахметова и Мантуна спасал прям по-настоящему. «Красно-белый» герой матча.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 5,0. Не самый плохой матч выдал Чернов, но борьбу наверху проигрывал часто. Пару раз – в очень важных моментах. Так Кассьерра забивал, продавив Никиту, и, если бы не офсайд – поражение в первом матче Слишковича случилось бы.

АЛЕКСИС ДУАРТЕ – 6,0. Центр обороны был проигран активному Кассьерре, но пару раз опрометчивые подкаты Алексиса всё-таки имели смысл. Сегодня без ошибок обошёлся Дуарте, трижды отобрал мяч у соперника, дважды сыграл на перехвате. Хоть и пугает иногда его опрометчивая игра в отборе.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 5,0. Фланги тоже были проиграны, под занавес матча два шикарных кросса прошло справа. А прервать их должен был как раз Даниил Хлусевич, поднаевшийся в концовке. Караваев и Нино не забили, но ошибок крайнего защитника «Спартака» это не отменяет.

ТОМАШ ТАВАРЕШ – 4,5. А добегать на противоположном краю должен был Тавареш. Правда, в первом случае был стандарт, и там опять-таки переиграли Чернова, но вообще забеги Мантуана часто ставили в тупик Томаша. Он и на первых минутах упустил бразильца, едва не привезя гол, и далее терял Караваева.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 5,5. Вот и первый эксперимент Слишковича, Денисов – крайний полузащитник. Такой сильно оборонительный правый фланг получился у «Спартака». Иногда был толк, всё-таки Даниил целых три отбора привнёс в актив, но в остальное время – ничего хорошего. Атаки справа глохли быстрее обычного, а Дуглас и Мантуан всё равно оставили край за собой.

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – 5,0. Слишкович составил «красно-белый» центр поля из Литвинова и Пруцева, ничего нового не получив. Руслан был получше Умярова в позиционной игре, но в интенсивности отбора проиграл (всего два за матч), традиционных длинных передач мы тоже сегодня не наблюдали.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – 4,0. А вот это уже начинает напрягать. «Восьмёркой» тренеры «Спартака» почему-то видят Пруцева. Да, Данил сегодня сыграл не так плохо – объём беговой работы выдавал, но где же креатив? Как обычно, ни одной обостряющей передачи, полнейшая тишина впереди. Но если вы ставите Пруцева плеймейкером, должны же к нему предъявлять соответствующие критерии оценки.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – 4,0. Редко Зиньковский выдаёт слабые матчи без Промеса, но сегодня было прям полное растворение. Пропал в созидании на уровне Пруцева, а объёма выдал поменьше Данила. Ни дриблинг (редкий), ни подачи (частые) у Антона сегодня совсем не получались.

МИХАИЛ ИГНАТОВ – 4,5. Появление Игнатова понятно – ложная «девятка», которая может маневрировать под Соболевым. Получилось ли? Абсолютно нет. «Зенит» лишил «красно-белых» мяча, и Михаил успел отдать всего девять точных передач. Замена после часа игры стала ожидаемым итогом.

АЛЕКСАНДР СОБОЛЕВ – 6,5. Если и можно кого-то похвалить в умирающей «красно-белой» атаке, то это – Александр Соболев. Старался, много боролся, цеплялся за мяч – выиграл 9 единоборств из 17. Хоть кто-то напрягал Нино с Родригао. Да и единственный опасный удар «Спартака» тоже в активе Соболева, причём почву для момента он сам себе создал.

Реклама

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЧ – б/о.

МАНФРЕД УГАЛЬДЕ – б/о.

ТЕО БОНГОНДА – б/о.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о.

ХЕСУС МЕДИНА – б/о.